TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

９月６日は鹿児島の「黒」を　ローソンから５商品

(2018/09/05 06:30)
鹿児島の「黒」食材を使用した５商品
　ローソン（東京）は９月６日の「クロの日」に合わせ、鹿児島県産の黒豚、黒糖など「黒」食材を使った５商品を開発し、４日に販売を始めた。約２週間限定で県内１９６店舗を中心に取り扱う。
　鹿児島の「キンコー醤油」をベースに黒糖、みりんで味付けした黒豚を使った「新潟コシヒカリおにぎり鹿児島黒豚」（税込み１９８円）は全国約１万４０００店舗で販売。「黒い黒豚カレーパン」（１３５円）は九州全域で展開する。
（記事全文は５日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 

フォトニュース

  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ