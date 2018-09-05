９月６日は鹿児島の「黒」を ローソンから５商品
(2018/09/05 06:30)
ローソン（東京）は９月６日の「クロの日」に合わせ、鹿児島県産の黒豚、黒糖など「黒」食材を使った５商品を開発し、４日に販売を始めた。約２週間限定で県内１９６店舗を中心に取り扱う。
鹿児島の「黒」食材を使用した５商品
鹿児島の「キンコー醤油」をベースに黒糖、みりんで味付けした黒豚を使った「新潟コシヒカリおにぎり鹿児島黒豚」（税込み１９８円）は全国約１万４０００店舗で販売。「黒い黒豚カレーパン」（１３５円）は九州全域で展開する。
（記事全文は５日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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