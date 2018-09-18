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地域の歴史 私たちが発信　吉野中生、ガイド研修

(2018/09/18 13:00)
ボランティアガイドから心構えを教わる吉野中学校の生徒有志＝鹿児島市吉野町の寺山炭窯跡
　明治維新１５０年や大河ドラマ「西郷どん」放映で鹿児島に注目が集まる今こそ、地域の歴史を発信したいー。鹿児島市吉野中学校の生徒有志１５人が、地元の史跡を案内するボランティアガイドの研修をしている。１５日、「明治日本の産業革命遺産」の寺山炭窯跡（吉野町）を訪れ、ガイドについて学んだ。１１月の“デビュー”を目指す。
　研修で「かごしまボランティアガイド」の烏山信幸さん（６９）＝武岡１丁目＝が、ガイドの心構えを話した後、反射炉などの燃料となる木炭を作った炭窯について解説。生徒は熱心にメモを取りながら耳を傾けた。
（記事全文は18日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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