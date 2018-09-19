鹿児島県宿泊客数 伸び率小幅 全国16位

(2018/09/19 13:00)

九州経済研究所（鹿児島市、ＫＥＲ）は２０１８年１～６月の鹿児島県内の延べ宿泊客数の動向を分析した。昨年同時期に比べ１．３％増え、伸び率は全国１６位だった。明治維新１５０年やＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」で観光への追い風に期待がかかる中、「好調ではあるが大幅な伸びとは言えない状況」と指摘している。

観光庁がまとめた宿泊旅行統計調査の速報値を基にした。

全国の宿泊客数は２億３７２３万人で前年同期比０．６％減。全都道府県で前年を上回ったのは鹿児島を含む１９府県で全体の４割にとどまる。九州では鹿児島のみだった。

鹿児島の延べ宿泊客数は３９４万７４４０人で全国１８位、九州では福岡に次ぎ２位だった。内訳は県内客が９４万８３２０人（２．１％増）、外国人を含む県外客が２９１万２９０人（１．５％増）。

