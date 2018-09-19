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鹿児島県宿泊客数 伸び率小幅　全国16位

(2018/09/19 13:00)
　九州経済研究所（鹿児島市、ＫＥＲ）は２０１８年１～６月の鹿児島県内の延べ宿泊客数の動向を分析した。昨年同時期に比べ１．３％増え、伸び率は全国１６位だった。明治維新１５０年やＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」で観光への追い風に期待がかかる中、「好調ではあるが大幅な伸びとは言えない状況」と指摘している。
　観光庁がまとめた宿泊旅行統計調査の速報値を基にした。
　全国の宿泊客数は２億３７２３万人で前年同期比０．６％減。全都道府県で前年を上回ったのは鹿児島を含む１９府県で全体の４割にとどまる。九州では鹿児島のみだった。
　鹿児島の延べ宿泊客数は３９４万７４４０人で全国１８位、九州では福岡に次ぎ２位だった。内訳は県内客が９４万８３２０人（２．１％増）、外国人を含む県外客が２９１万２９０人（１．５％増）。
（記事全文は19日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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