西郷どん展開幕　半生たどる資料２１０点　鹿児島市・黎明館

(2018/09/27 22:00)

「七卿落図屏風」などが目を引く企画特別展の会場＝鹿児島市の黎明館

明治維新１５０周年記念企画特別展「西郷どん」（黎明館、南日本新聞社など主催）が２７日、鹿児島市の同館で始まった。初公開となる書状や鮮やかな錦絵など資料約２１０点を展示し、波乱に満ちた西郷隆盛の半生をたどる。１１月１８日まで。観覧料は一般１０００円、高大生６００円、中学生以下無料。９月３０日午後１時半から、同館職員による展示解説講座「幕末維新期の政局における西郷隆盛と島津久光」（台風接近の場合変更も）、１０月６日午後１時半から記念講演会「西郷隆盛と西南戦争」がある。いずれも無料。先着２４５人。