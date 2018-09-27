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西郷どん展開幕　半生たどる資料２１０点　鹿児島市・黎明館

(2018/09/27 22:00)
「七卿落図屏風」などが目を引く企画特別展の会場＝鹿児島市の黎明館
　明治維新１５０周年記念企画特別展「西郷どん」（黎明館、南日本新聞社など主催）が２７日、鹿児島市の同館で始まった。初公開となる書状や鮮やかな錦絵など資料約２１０点を展示し、波乱に満ちた西郷隆盛の半生をたどる。１１月１８日まで。
　観覧料は一般１０００円、高大生６００円、中学生以下無料。９月３０日午後１時半から、同館職員による展示解説講座「幕末維新期の政局における西郷隆盛と島津久光」（台風接近の場合変更も）、１０月６日午後１時半から記念講演会「西郷隆盛と西南戦争」がある。いずれも無料。先着２４５人。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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