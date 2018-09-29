激動の時代の113点 「日本洋画の夜明け」展が開幕 鹿児島市立美術館
(2018/09/29 13:00)
鹿児島市立美術館の特別企画展「明治維新１５０周年 日本洋画の夜明け―山岡コレクションを中心に」（同館、南日本新聞社など主催）が２８日、開幕した。幕末から維新、明治を生きた画家による洋画１１３点が来場者を楽しませている。
床次正精「西郷肖像」をはじめ幕末から明治を生きた画家の洋画を満喫する来場者＝鹿児島市立美術館
１１月４日まで。１０月１、９、１５、２２日休館。一般１０００円、高大生８００円、小中生６００円。記念講演会は１０月１４日、学芸講座は同２８日。
（記事全文は29日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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