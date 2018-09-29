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激動の時代の113点 「日本洋画の夜明け」展が開幕　鹿児島市立美術館

(2018/09/29 13:00)
床次正精「西郷肖像」をはじめ幕末から明治を生きた画家の洋画を満喫する来場者＝鹿児島市立美術館
　鹿児島市立美術館の特別企画展「明治維新１５０周年　日本洋画の夜明け―山岡コレクションを中心に」（同館、南日本新聞社など主催）が２８日、開幕した。幕末から維新、明治を生きた画家による洋画１１３点が来場者を楽しませている。
　１１月４日まで。１０月１、９、１５、２２日休館。一般１０００円、高大生８００円、小中生６００円。記念講演会は１０月１４日、学芸講座は同２８日。
（記事全文は29日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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