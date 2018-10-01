赤い羽根募金活動始まる 鹿児島県内
(2018/10/01 23:00)
赤い羽根共同募金が１日、全国で始まり、鹿児島県内各地でも募金活動がスタートした。鹿児島市では、大久保利通や篤姫に扮（ふん）した薩摩観光維新隊や民生委員ら約４０人が、通行人に協力を呼び掛けた。
１日から始まった赤い羽根共同募金に協力する人たち＝鹿児島市の天文館
１９４７（昭和２２）年から始まった赤い羽根共同募金は、今年で７２回目。昨年度は県内で約２億７２００万円が集まった。地域福祉活動の助成や、災害被災者への見舞い金などに使われる。
（記事全文は２日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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