赤い羽根募金活動始まる　鹿児島県内

(2018/10/01 23:00)

１日から始まった赤い羽根共同募金に協力する人たち＝鹿児島市の天文館

赤い羽根共同募金が１日、全国で始まり、鹿児島県内各地でも募金活動がスタートした。鹿児島市では、大久保利通や篤姫に扮（ふん）した薩摩観光維新隊や民生委員ら約４０人が、通行人に協力を呼び掛けた。１９４７（昭和２２）年から始まった赤い羽根共同募金は、今年で７２回目。昨年度は県内で約２億７２００万円が集まった。地域福祉活動の助成や、災害被災者への見舞い金などに使われる。