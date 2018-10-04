偉人たちのお好み弁当 イベントで販売 鹿児島市
(2018/10/04 06:30)
西郷隆盛の「豚骨」、篤姫の「白いんげんの甘（あま）煮」、大久保利通は「ちらしずし」－。幕末維新期に活躍した人物の好物を盛り込んだ「城山物語 偉人たちのお好み弁当を、官民による委員会が３日、お披露目した。
城山物語－偉人たちのお好み弁当
西郷の妻・愛加那にちなみ、パパイア漬けやシイタケなど奄美の郷土料理「鶏飯」の具がちらしずしを彩る。「離ればなれだった２人をせめて同じ弁当に入れたかった」と監修した奄美食文化研究家の久留ひろみさん（６７）。
１３、２０日に鹿児島市であるイベント「ＳＡＴＳＵＭＡ城山物語２０１８」で、各日１００個販売する。税込み１２００円。会場分とは別に、希望日の２日前まで事務局＝099(255)6144＝で予約を受け付ける。
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