８日は「寒露」　コスモス見頃　出水・上場高原

(2018/10/08 13:00)

青空の下、風に揺れる色とりどりのコスモス＝出水市上大川内の上場高原

８日は二十四節気の一つ「寒露」。冷たい露が結び、秋が本格化する頃とされる。出水市上大川内の上場高原では、ピンクや白の花を咲かせたコスモスが見頃を迎えた。移動性高気圧に覆われて秋晴れとなった７日は、市内外から多くの家族連れらが訪れた。約３ヘクタールの斜面を、市民ボランティアが植えた２５万本のコスモスが彩る。市によると、現在五分咲き。一部は台風の影響で横倒しになったが、今週末には満開となる見込み。