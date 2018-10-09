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ホワイトタイガーに襲われ職員死亡　鹿児島市平川動物公園

(2018/10/09 09:57)
　８日午後５時１０分ごろ、鹿児島市平川町の平川動物公園の職員から「男性職員がホワイトタイガーに襲われて意識がない」と１１９番があった。襲われたとみられる鹿児島市公園公社職員古庄晃さん（４０）が心肺停止の状態で見つかり、搬送先の病院で死亡した。死因は調査中。客にけがはなかった。
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