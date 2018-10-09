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知覧武家屋敷に移住はいかが　南九州市がお試し居住開始

(2018/10/09 22:00)
畳を張り替え、内装工事を終えた西郷邸内部＝南九州市知覧町郡
お試し居住を始める知覧武家屋敷庭園群の西郷恵一郎邸＝南九州市知覧町郡の西郷邸
　南九州市は、知覧武家屋敷庭園の西郷恵一郎邸で、お試し居住の受け付けを始めた。移住や２拠点居住などを検討する人向けに、１組１泊１０００円（水道・光熱費込み）で貸し出す。原則最長１５日間（１４泊）。国指定の「重要伝統的建造物群保存地区」で暮らしながら、市内企業での就職活動や生活体験をしてもらう。
　知覧の中心部に位置し徒歩圏内に市役所やコンビニ、スーパー、図書館、小学校がある。市ふるさと振興室は「就職活動や住居探しの際に利用し、まちの住み心地を体験してほしい」と呼び掛ける。希望日の１０日前までの予約が必要だ。同振興室＝0993(83)2511
（記事全文は１０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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