薩長同盟の焼酎完成 「御一新」、２３日から発売 鹿児島・山口の商工会議所連携
(2018/10/16 22:00)
鹿児島商工会議所や山口商工会議所などでつくる「明治維新１５０年温故知新薩長同盟会議」は鹿児島県内４蔵元の協力を得て、記念焼酎「御一新（ごいっしん）」を製造し１６日、発表した。県産サツマイモと山口県産米の山田錦を使い、現代版薩長同盟を表現した。２３日から約４０００本を県内外で販売する。
明治維新を記念して製造された４蔵元の焼酎「御一新」＝鹿児島市の鹿児島商工会議所
「御一新」は明治維新を表す当時の言い方で、日本が新しく生まれ変わることを意味する。昨年６月発足の同盟会議が企画し、小正醸造（鹿児島市）、本坊酒造（同）、白露酒造（指宿市）、祁答院蒸留所（薩摩川内市）がラベルや味わいの異なる芋焼酎を造った。
鹿児島市の山形屋、城山ホテル鹿児島のほか、東京、山口などで販売する。７２０ミリリットル入りで度数２５度。税抜き１５００円。
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