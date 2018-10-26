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写真、書画など３４点　さつま町の明治以降の教育たどる

(2018/10/26 22:00)
明治以降の教育に関わった人物などの資料が並ぶ会場＝２６日、さつま町の宮之城歴史資料センター
　企画展「明治維新１５０年とさつま町の教育」の後編が、同町の宮之城歴史資料センターで開かれている。明治以降の学校や地域の歩みを写真、書画など関連資料３４点でたどる。２０１９年３月３１日まで。
　宮之城島津家のコーナーでは、教育に力を注いだ人物を取り上げた。盈進（えいしん）小学校の前身・盈進館を開いた１５代久治と１６代長丸（ながまる）の肖像画（藤島武二作）のほか、長丸の妻で鶴嶺女学校（鹿児島玉龍高校の前身）校長や東宮女官長を務めた治子（はるこ）の書簡などが並ぶ。
　一般２１０円、小中高生１００円。月曜休（祝日の場合は翌日）。同センター＝0996(52)3340
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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