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喜界島爆発　陸上自衛隊処理隊が現地調査、不発弾否定できず

(2018/10/26 23:47)
爆発現場を調査する陸上自衛隊の爆発処理隊員＝喜界町湾
　喜界町湾の民家敷地内で１８日発生した爆発で、陸上自衛隊の不発弾処理隊などは２６日、現地調査をした。これまでに見つかっていた金属片に似た破片が複数発見されたが、爆弾とは特定できなかった。同隊は「不発弾の可能性も否定できない」との見解を示した。２７日も調査を続ける。
　調査には、佐賀県の目達原駐屯地所属の第１０４不発弾処理隊の２人をはじめ、警察や消防、役場職員など約３０人が参加。散乱した倉庫のがれきや土砂を取り除き、爆発物の一部の可能性がある破片を探した。
（記事全文は２７日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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