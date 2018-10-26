喜界島爆発　陸上自衛隊処理隊が現地調査、不発弾否定できず

(2018/10/26 23:47)

爆発現場を調査する陸上自衛隊の爆発処理隊員＝喜界町湾

喜界町湾の民家敷地内で１８日発生した爆発で、陸上自衛隊の不発弾処理隊などは２６日、現地調査をした。これまでに見つかっていた金属片に似た破片が複数発見されたが、爆弾とは特定できなかった。同隊は「不発弾の可能性も否定できない」との見解を示した。２７日も調査を続ける。調査には、佐賀県の目達原駐屯地所属の第１０４不発弾処理隊の２人をはじめ、警察や消防、役場職員など約３０人が参加。散乱した倉庫のがれきや土砂を取り除き、爆発物の一部の可能性がある破片を探した。