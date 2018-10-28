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トラ展示再開　再発防止誓う　平川動物公園

(2018/10/28 00:30)
展示再開されたホワイトタイガー「リク」に見入る来園者＝鹿児島市の平川動物公園
　鹿児島市の平川動物公園は２７日、ホワイトタイガーに襲われ男性飼育員＝当時（４０）＝が死亡した事故を受け休止していた「野生のイヌ・ネコゾーン」の展示を再開した。トラやライオンといった人気者が１８日ぶりに元気な姿を現すと、人だかりができた。開園以来初の死亡事故を教訓に、関係者は安全管理の徹底と再発防止を誓った。
　午後１時半、飼育員を襲ったとされる「リク」（５歳、雄）が猛獣舎から出てきた。事故以降は舎内で飼育されており、木で爪を研いだり、草むらに寝そべったりして久々の屋外を満喫している様子だった。
（記事全文は２８日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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