トラ展示再開 再発防止誓う 平川動物公園
(2018/10/28 00:30)
鹿児島市の平川動物公園は２７日、ホワイトタイガーに襲われ男性飼育員＝当時（４０）＝が死亡した事故を受け休止していた「野生のイヌ・ネコゾーン」の展示を再開した。トラやライオンといった人気者が１８日ぶりに元気な姿を現すと、人だかりができた。開園以来初の死亡事故を教訓に、関係者は安全管理の徹底と再発防止を誓った。
展示再開されたホワイトタイガー「リク」に見入る来園者＝鹿児島市の平川動物公園
午後１時半、飼育員を襲ったとされる「リク」（５歳、雄）が猛獣舎から出てきた。事故以降は舎内で飼育されており、木で爪を研いだり、草むらに寝そべったりして久々の屋外を満喫している様子だった。
（記事全文は２８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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