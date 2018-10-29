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西郷しのんで潮干狩り　鹿屋・高須海水浴場

(2018/10/29 23:00)
潮干狩りを楽しむ家族ら＝鹿屋市高須町
　西郷隆盛ゆかりの鹿屋市高須町の高須海水浴場で２８日、「西郷どんも掘らったどカイ？」と題した潮干狩り大会があった。約４００人が西郷をしのびつつ秋の海を満喫した。
　西郷は大隅半島を訪れたとき、高須の民家を定宿にして狩猟へ出掛けたとされる。潮干狩りをしたという史実はないが、同町内会の上原義史会長（５７）らが「西郷も散策したであろう高須の海に親しんで」と企画した。
（記事全文は３０日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）

特集「明治維新150年」
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