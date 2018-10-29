西郷しのんで潮干狩り 鹿屋・高須海水浴場
(2018/10/29 23:00)
西郷隆盛ゆかりの鹿屋市高須町の高須海水浴場で２８日、「西郷どんも掘らったどカイ？」と題した潮干狩り大会があった。約４００人が西郷をしのびつつ秋の海を満喫した。
潮干狩りを楽しむ家族ら＝鹿屋市高須町
西郷は大隅半島を訪れたとき、高須の民家を定宿にして狩猟へ出掛けたとされる。潮干狩りをしたという史実はないが、同町内会の上原義史会長（５７）らが「西郷も散策したであろう高須の海に親しんで」と企画した。
（記事全文は３０日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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