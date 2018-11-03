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出水のツル７７７９羽　今季初調査

(2018/11/03 22:00)
朝焼けの中ツルの羽数を数える鶴荘学園の生徒＝出水市のツル観察センター
　出水平野に飛来したツルの今季初の羽数調査が３日朝、荒崎休遊地（出水市荘）と東干拓休遊地（同市高尾野町下水流）であり、計７７７９羽を確認した。
　鶴荘学園と高尾野中学校の各ツルクラブ部の生徒、県ツル保護会の計約１００人で調べた。内訳はナベヅル７６８７、マナヅル８４、クロヅル４、カナダヅル３、ナベクロヅル１。
（記事全文は４日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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