出水のツル７７７９羽　今季初調査

(2018/11/03 22:00)

朝焼けの中ツルの羽数を数える鶴荘学園の生徒＝出水市のツル観察センター

出水平野に飛来したツルの今季初の羽数調査が３日朝、荒崎休遊地（出水市荘）と東干拓休遊地（同市高尾野町下水流）であり、計７７７９羽を確認した。鶴荘学園と高尾野中学校の各ツルクラブ部の生徒、県ツル保護会の計約１００人で調べた。内訳はナベヅル７６８７、マナヅル８４、クロヅル４、カナダヅル３、ナベクロヅル１。