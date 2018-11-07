鹿屋・やねだん塾　地域おこし塾生１０００人超す

(2018/11/07 20:30)

塾生の発表を見守る豊重哲郎さん（左）＝鹿屋市串良町上小原

鹿屋市串良町上小原の柳谷町内会、通称「やねだん」が年２回開く故郷創世塾の塾生が、１１月初旬の回で延べ１０００人を超えた。町内会長の豊重哲郎さん（７７）が、地域再生の核となる「人徳あるリーダー」を養成しようと続けて１２年目。「やねだんで刺激を受けたい」と全国から集まる塾生たちが、担い手の決意を新たにしている。創世塾は２００７年に始まった。５月と１１月、３泊４日の日程で開講。県内外の自治体職員ら平均５０人が訪れる。遠くは北海道からも。塾長の豊重さんや卒塾生らを講師に、やねだんの自主財源をつくる活動やリーダーの心構えを学ぶ。空き家に寝泊まりし、住民との交流も深める。