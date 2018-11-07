鹿屋・やねだん塾 地域おこし塾生１０００人超す
(2018/11/07 20:30)
鹿屋市串良町上小原の柳谷町内会、通称「やねだん」が年２回開く故郷創世塾の塾生が、１１月初旬の回で延べ１０００人を超えた。町内会長の豊重哲郎さん（７７）が、地域再生の核となる「人徳あるリーダー」を養成しようと続けて１２年目。「やねだんで刺激を受けたい」と全国から集まる塾生たちが、担い手の決意を新たにしている。
塾生の発表を見守る豊重哲郎さん（左）＝鹿屋市串良町上小原
創世塾は２００７年に始まった。５月と１１月、３泊４日の日程で開講。県内外の自治体職員ら平均５０人が訪れる。遠くは北海道からも。塾長の豊重さんや卒塾生らを講師に、やねだんの自主財源をつくる活動やリーダーの心構えを学ぶ。空き家に寝泊まりし、住民との交流も深める。
- 鹿屋・やねだん塾 地域おこし塾生１０００人超す (11/07 20:30)
- 立地規制の緩和「検討」 本港区再開発 基本構想案を了承 (11/07 13:00)
- 修学旅行は福島いかが 観光誘致隊が来鹿 (11/07 06:30)
- 紅葉鮮やか 霧島の秋深まる ７日は「立冬」 (11/06 23:30)
- 高齢者対象に介護研修 ７０代２人が職場体験 南種子町社協 (11/06 22:00)
- 焼酎で乾杯 町内３蔵元の新酒飲み比べ さつま (11/06 20:00)
- 花紙で西郷どんモザイク画 薩摩川内の施設・福和園利用者 (11/06 13:00)
- 全蔵元５０３銘柄 焼酎王国ＰＲ 県庁に24段飾り (11/06 06:30)
- 薩摩よりみち風景街道 名所・催し マップ完成 長島～日置の２１７キロ結ぶ (11/05 23:00)
- 「にゃん太郎」ミニ写真集に 隼人・嘉例川駅の観光大使ネコ (11/05 22:00)
- 写真やサイン車内彩る 快走 映画「かぞくいろ」特別列車 おれんじ鉄道 (11/05 20:00)
- 車内で６１歳女性死亡 鹿児島市の路上 殺人容疑で捜査 (11/05 19:16)
- 平和願う壮大な演奏 下野さん指揮、鹿児島交響楽団定期演奏会 鹿児島市 (11/05 13:00)
- 男子鹿商が３年ぶりＶ、女子鹿南が連覇 バレーボール全日本高校選手権鹿児島県予選 (11/05 06:30)
- 鳥になった気分 都城盆地を満喫 南九州ハンググライダー大会 (11/04 23:15)
- 古代から維新 歴史絵巻華麗 薩摩川内はんやまつり (11/04 22:00)
- 伊佐工房、初出場Ｖ 地元産イモの水あめで甘み プリングランプリ (11/04 20:00)
- 西郷どん まだまだ熱く 特別展、入場１万人突破 鹿児島市・黎明館 (11/04 13:00)
- 鹿児島県ボクシング連盟 祝勝会 鹿児島市 (11/04 06:30)
- “本物”登場に歓声 パレードに鈴木さん、瑛太さん 鹿児島市・おはら祭り (11/03 23:00)
- 出水のツル７７７９羽 今季初調査 (11/03 22:00)
- 快晴の下 巨体浜下り 曽於・弥五郎どん祭り (11/03 20:45)
- 地球規模の経済交流を 鹿児島県人世界大会が閉幕 鹿児島市 (11/03 13:00)
- わな１４基を設置 阿久根市のアライグマ (11/03 06:30)
- 便復活や臨時運行を ＪＲ九州支社に要望書 鹿児島県鉄道協議会 (11/02 23:00)
- あおし柿最盛 さつま・紫尾温泉 (11/02 22:00)
- 灯籠の光揺れ 秋の夜を彩る いずみマチ・テラス３日まで (11/02 20:00)
- 鹿児島県人世界大会始まる 海外から帰郷の２８０人歓迎 (11/02 13:00)
- 世界遺産次期推薦「奄美・沖縄」決まる (11/02 10:26)
- ひき逃げか、男性負傷 鹿児島市 (11/02 09:42)