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鹿児島湾に「西郷どん」　新種の無脊椎動物発見

(2018/11/08 06:00)
鹿児島湾のほか、パラオでも見つかったヒッツキスナギンチャク（琉球大提供）
　琉球大学の研究チームが、鹿児島湾で無脊椎動物の新種を発見した。西郷隆盛にちなみ、ｓｅｇｏ（西郷＝せご）を含む「ヒッツキスナギンチャク」（Ａｅｎｉｇｍａｎｔｈｕｓ　ｓｅｇｏｉ）と命名。国際学術誌に１０月掲載され、琉球大が１１月７日までに発表した。
　鹿児島大学大学院で研究を始めた同チームのライマー・ジェイムズ准教授（４５）によると、ヒドロスナギンチャク科の新種。灰白色で、大きさ０・７センチほどの個体が群体をつくり、５０センチ四方を超えるものもある。
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