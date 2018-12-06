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Ｈ３ロケット 優しく運搬　新型台車、来月種子島へ

(2018/12/06 06:30)
報道陣に公開されたＨ３ロケット用の新型ＭＬ運搬台車＝愛知県半田市
　宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と三菱重工業は５日、次期主力ロケット「Ｈ３」を運ぶ専用の大型台車を、愛知県半田市の工場で報道陣に公開した。
　Ｈ３の大型化に伴い発射台が更新されるのに合わせ、２０年ぶりに新規開発した。２台１組で運用。発射台とロケットを載せ、組み立て棟から射点まで運ぶ。全長２５メートル、重さ１５０トン、積載能力１４６０トン。タイヤの数は５６本。
（記事全文は６日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
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