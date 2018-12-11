TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 農業

サツマイモ 病害菌判明　２種類、鹿児島県内初確認

(2018/12/11 23:30)
　鹿児島県内のサツマイモに原因不明の病害が発生している問題で、県は１１日、原因菌としてサツマイモ基腐（もとぐされ）病（仮称）とサツマイモ乾腐（かんぷ）病を確認したと発表した。いずれも県内初。県病害虫防除所（南さつま市）は同日、病害虫発生予察特殊報を出した。
　どちらも土壌伝染性の糸状菌（カビ）で、サツマイモの立ち枯れや腐敗を引き起こす。
　防除所は８～１０月、南九州市と鹿屋市の病害サツマイモから採取した検体を１１月２０日に門司植物防疫所（北九州市）に送り、今月１０日に２種類の菌が見つかった。サツマイモつる割病菌も確認された。
（記事全文は１２日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ