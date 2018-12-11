サツマイモ 病害菌判明　２種類、鹿児島県内初確認

(2018/12/11 23:30)

鹿児島県内のサツマイモに原因不明の病害が発生している問題で、県は１１日、原因菌としてサツマイモ基腐（もとぐされ）病（仮称）とサツマイモ乾腐（かんぷ）病を確認したと発表した。いずれも県内初。県病害虫防除所（南さつま市）は同日、病害虫発生予察特殊報を出した。どちらも土壌伝染性の糸状菌（カビ）で、サツマイモの立ち枯れや腐敗を引き起こす。防除所は８～１０月、南九州市と鹿屋市の病害サツマイモから採取した検体を１１月２０日に門司植物防疫所（北九州市）に送り、今月１０日に２種類の菌が見つかった。サツマイモつる割病菌も確認された。