TOP鹿児島のニュース 社会 桜島

ダイヤモンド桜島　雲間に輝く　福山・中茶屋公園

(2018/12/13 06:30)
桜島山頂で輝く夕日＝霧島市福山の中茶屋公園
　夕日が桜島山頂に重なる瞬間、ダイヤのように輝く「ダイヤモンド桜島」が１２日、霧島市福山の中茶屋公園で観測された。観光客やカメラマン約２０人が待ち構え、１分余りの神秘的な光景に見入った。
　市霧島ＰＲ課によると、中茶屋公園からは来年１月中旬まで楽しめる。
（記事全文は１３日付南日本新聞おはようネット県外版モバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ