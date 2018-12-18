オスプレイ鹿屋デモ飛行 米海兵隊 市や国は騒音測定
(2018/12/18 00:10)
米海兵隊輸送機オスプレイ１機のデモフライトが１７日、海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿屋市）周辺で行われた。同基地には、在日米軍再編の一環で、米海兵隊岩国基地（山口県岩国市）のＫＣ１３０空中給油機の訓練移転が予定されており、オスプレイは地上訓練に参加する。飛行状況や騒音を市民に確認してもらう目的に市が飛行を要請していた。市や国は地上で騒音を測定した。県本土上空の飛行は公式には初めてとみられる。
鹿屋市街地上空を飛ぶオスプレイ＝同市野里町
鹿県内では、奄美空港（奄美市）に昨年６月と今年４、８、１０月の計５回、オスプレイが緊急着陸している。
（記事全文は１８日付南日本新聞、おはようネット県外版、モバイルサイトでご覧になれます）
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